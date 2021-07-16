Мантуров заявил об отсутствии дефицита аппаратов ИВЛ в России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дефицита аппаратов ИВЛ и медицинского оборудования, использующего кислород, в России нет, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Что касается медицинского оборудования, использующего кислород, мы не испытываем каких-либо проблем по аппаратам ИВЛ. Наши предприятия и их мощности составляют более 100 единиц в сутки, при этом в свободном резерве находятся 580 аппаратов", - сказал он.

Мантуров отметил, что запасы концентраторов кислорода достигают 2,7 тыс. штук. "Такого объема достаточно на случай развертывания дополнительных инфекционных коек", - сказал министр.

Рост числа пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, за неделю составил 9,5%, сообщил на заседании президиума координационного совета министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В стационарах на лечении, по его словам, находится 191 тыс. человек с ковидом. При этом в больницах увеличивается число коек для таких пациентов, добавил глава Минздрава.