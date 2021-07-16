Власти Москвы сохранят преимущества для ресторанов, использующих QR-коды

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Заведения, которые не присоединились к системе QR-кодов, после открытия 19 июля должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. При этом "бесковидные" заведения могут не проводить термометрию на входе и расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу, сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"После 19 июля по-прежнему в "бесковидных" ресторанах и кафе, ночных клубах и барах посетители могут находиться без масок и перчаток, столы могут быть расставлены ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а также не обязательна термометрия гостей. Заведения, которые не будут проверять у посетителей QR-коды, должны соблюдать все эпидмеры без исключения", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что с 19 июля заведения общепита могут сами принять решение о проверке QR-кодов у посетителей. Кроме того, с понедельника в полном объеме могут возобновить работу развлекательные заведения и заведения общепита, в том числе ночью, а также фудкорты и детские игровые комнаты при обязательном соблюдении эпидемических мер.