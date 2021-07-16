В Татарстане построят семенной завод производственной мощностью 30 тыс. тонн в год

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Компания "Саатбау Рус" представила проект семенного завода производственной мощностью 30 тыс. тонн в год. Предприятие планируется разместить на территории ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Наличие качественных семян - важный этап в растениеводстве. В нынешних климатических условиях необходимо обратить внимание на засухоустойчивые и высокопродуктивные сорта", - передает пресс-служба слова президента Татарстана Рустам Минниханов на заседании инвестиционного совета республики.

Основной рынок сбыта продукции - Республика Татарстан и соседние регионы: Башкортостан, Самарская, Ульяновская, Пензенская области, Удмуртия и другие. Около четверти семян будет экспортироваться в Казахстан, Монголию и Узбекистан. На втором этапе проекта планируется организация селекционной станции.

Также на заседании рассмотрели проект постройки в Набережных Челнах парка-музея, посвященного истории ПАО "Камаз". В экспозиции будут представлены возможности исторических и новейших образцов автомобилей предприятия.

По итогам обсуждения члены инвестиционного совета поддержали представленные проекты.