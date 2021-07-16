Омбудсмен Татулова назвала отмену QR-кодов для ресторанов праздником для отрасли

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решение об отмене обязательных QR-кодов для ресторанов Москвы и Подмосковья с 19 июля стало праздником для отрасли. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

"Вчера мы встречались с представителями правительства Москвы и сообщили им статистику. Например, привели данные о том, что около 190 ресторанов закрылись за последние 2,5 недели, при том, что за весь прошлый год закрылось 220 заведений. И темп только нарастал. Мы попросили остановить это, потому что отрасль, которая терпит многомиллионные убытки, не выживет. Мы очень рады, что мэр Москвы Сергей Собянин так быстро и точно отреагировал, что услышал бизнес. Это праздник для отрасли", - сказала она.

Татулова также назвала позитивным решением, что и Подмосковье пошло на смягчения ограничений для бизнеса, также сделав систему QR-кодов рекомендательной. Она рассчитывает, что власти других регионов последуют этому тренду.

"Я надеюсь, что другие регионы тоже пойдут на смягчение мер, потому что эффективность закрытия какой-то одной отрасли не работает", - отметила она.

Ранее власти Москвы и Подмосковья сообщили о смягчении ограничений из-за коронавируса в связи с хорошей динамикой вакцинации. Так, с 19 июля система QR-кодов в Московском регионе станет рекомендательной - заведения больше не обязаны проверять их наличие у посетителей. При этом они могут сохранить "бесковидный" режим, позволяющий гостям не носить маски и перчатки и не соблюдать социальную дистанцию. Рестораны, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут открыться снова, однако им придется соблюдать остальные противоэпидемические меры. В Москве обоим категориям заведений теперь разрешается работать по ночам, также можно будет работать и фуд-кортам.