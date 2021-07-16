Путин заявил, что пандемия серьезно ударила по всем экономикам АТЭС

НОВО-ОГАРЕВО, 16 июля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса серьезно ударила по всем экономикам - участницам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров АТЭС.

"Пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС", - сказал он.

Как заметил российский лидер, на территории объединения число заболевших коронавирусом в общей сложности превысило 53 млн человек, погибших - 1,4 млн человек. "Совокупный ВВП по итогам 2020 года снизился на 1,9%", - указал президент РФ.

Форум АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 г.), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 г. к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

Суммарно на их долю приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 г. вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 г. он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.