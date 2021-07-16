Минвостокразвития создаст рабочую группу по строительству малой АЭС в Якутии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития подготовило проект положения о создании межведомственной рабочей группы по строительству и эксплуатации атомной станции малой мощности в Якутии. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Создать межведомственную рабочую группу при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по вопросам реализации инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации атомной станции малой мощности на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации <…> вблизи п. Усть-Куйга, Усть-Янского района (улуса), Республики Саха (Якутия)", - сказано в документе.

Предполагается, что рабочая группа будет заниматься подготовкой предложений по формированию оптимальных параметров реализации проекта, формировать дорожную карту подготовки и запуска АЭС, заниматься мониторингом осуществления мероприятий, предусмотренных проектом, и выявлять риски и проблемные ситуаций.

Планируется, что рабочую группу возглавит директор департамента инвестиционного развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Илья Чернов. В состав группы, исходя из документа, должны войти директор казначейства госкорпорации "Росатом" Ирина Данилова, руководитель проектов АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Виталий Лапаев, а также представители АО "Русатом Оверсиз", Минэкономразвития, Минэнерго, АО "ИнфраВЭБ".

Проект строительства малой АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200 в Якутии разрабатывается в рамках заключенного в сентябре 2019 года соглашения о намерениях между республикой и Росатомом. В 2020 году был завершен полевой этап изысканий, ведутся камеральные работы. Росатом сообщал, что атомная станция малой мощности будет построена в Якутии к 2028 году. Лицензию на строительство объекта планируется получить в 2024 году, после чего начать строительство АЭС.