Рестораны Москвы без веранд за время действия QR-кодов потеряли 60-85% выручки

"В среднем для ресторанов, особенно без летних веранд, падение выручки составило от 60 до 85%, в то время как выручка части точек общепита быстрого обслуживания, пиццерий, традиционно работавших "на вынос", даже немного прибавила по отношению к периоду до введения кодов для посетителей", - отметил Евтухов.

Замглавы Минпромторга считает, что московские власти приняли наиболее взвешенное, проработанное с правительством решение, основанное на своевременном выполнении показателей прививочной кампании в общепите Москвы и Подмосковья. "Московский общепит - молодцы. Существенная часть компаний в той же Москве и Московской области сумели вакцинировать более 60% сотрудников. Минпромторг со своей стороны провел большую работу с отраслью. Мы встречались с рестораторами, вместе анализировали ситуацию и помогали ускорить темпы вакцинации сотрудников, анализировали с ФНС и властями Москвы падение выручки и общую ситуацию с темпами иммунизации, вели переговоры", - сообщил Евтухов.

Он также выразил надежду, что в дальнейшем правительству "удастся избежать серьезных ограничений работы общепита в регионах и отрасль продолжит работать и восстанавливаться после ковидных закрытий". Несмотря на то, что в январе - мае 2021 года оборот общепита в России вырос на 24% по сравнению с этим же периодом кризисного 2020 года, это все еще на 4% меньше показателей доковидного 2019 года, отметил замминистра.