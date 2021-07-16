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Санкции в отношении России
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США внесли в черный список несколько организаций России, ранее подпавших под санкции

В него попали ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика", Военный инновационный технополис "Эра", технологические компании "Пасит", "Необит", АСТ, "Позитив технолоджис"
Здание Министерства торговли США Roman Babakin/Shutterstock/Fotodom
Описание
Здание Министерства торговли США
© Roman Babakin/Shutterstock/Fotodom

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Министерство торговли США вносит в свой ограничительный список ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика", Военный инновационный технополис "Эра", технологические компании "Пасит", "Необит", АСТ, "Позитив технолоджис", в отношении которых уже действуют односторонние рестрикции американского Минфина. Соответствующее уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности размещено в пятницу в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

"Бюро устанавливает презумпцию предварительного отказа в рамках политики рассмотрения [предоставления] лицензий для данных шести организаций. В дополнение к этому не предусмотрено исключений для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) лицам, добавленным в список", - отмечается в тексте.

Минфин США 15 апреля объявил об односторонних ограничениях в отношении данных технологических компаний и организаций. Американская сторона считает, что ряд фигурантов перечня якобы сотрудничает с ГРУ, ФСБ и СВР. Введение санкций финансового ведомства в отношении указанных компаний и организаций означает, что все их активы в США буду заморожены, а американским компаниям запрещено вести с ними бизнес.

Российская сторона объявила тогда о введении контрмер.

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СШАРоссияСанкции в отношении России
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