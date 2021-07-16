{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь"

Сумма сделки составила около 1,1 млрд рублей
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь", получив 100% акций банка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь". В результате "Яндекс" стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую", - сообщается в пресс-релизе "Яндекса".

Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. "Яндекс" заплатил за покупку около 1,1 млрд рублей, в том числе 75 млн рублей - премия к капиталу за покупку, добавили в пресс-службе компании.

29 апреля "Яндекс" сообщил о достижении договоренностей о покупке московского банка "Акрополь". Компания заявила, что наличие лицензий позволит ей развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

Теги
Россия
Более 50% сигарет в приграничных с Белоруссией регионах продают с нарушением закона
Как сообщил директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, региональные власти должны контролировать подключение компаний к "Честному знаку" и работу с системой
Читать полностью