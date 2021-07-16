МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь", получив 100% акций банка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь". В результате "Яндекс" стал стопроцентным акционером банка и получил все лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую", - сообщается в пресс-релизе "Яндекса".

Сделка была закрыта после одобрения ЦБ РФ. "Яндекс" заплатил за покупку около 1,1 млрд рублей, в том числе 75 млн рублей - премия к капиталу за покупку, добавили в пресс-службе компании.

29 апреля "Яндекс" сообщил о достижении договоренностей о покупке московского банка "Акрополь". Компания заявила, что наличие лицензий позволит ей развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.