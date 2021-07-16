Крупные строительные компании готовы оплачивать вакцинацию трудовых мигрантов

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Крупные строительные компании готовы финансировать вакцинацию иностранных рабочих от коронавируса. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Крупные строительные организации сегодня пока только имеют право принять иностранных рабочих, потому что есть алгоритм, по которому они ввозятся. И они готовы финансировать эту оплату, вакцинировать. Так или иначе они же их везут, это тоже входит в их затраты", - сказал министр.

По словам Файзуллина, трудовых мигрантов можно было бы привозить в страну не только на самолетах, но и на автобусах, поездах. "То есть нужно максимально упростить [въезд] при соблюдении всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности", - добавил он.

В конце 2020 года был организован точечный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. Однако замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщал, что алгоритм сложен в исполнении для компаний и правительство планирует его доработать. По оценкам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, достигает 1,5-2 млн человек.