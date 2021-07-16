"Норникель" построит в Мурманской области завод по производству меди за 106 млрд рублей

МУРМАНСК, 16 июля. /ТАСС/. "Норникель" инвестирует в строительство завода по производству меди в Мончегорске в Мурманской области 106 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в министерстве информационной политики региона.

Проект с рабочим названием "Большая медь", практическую реализацию которого планируют начать в 2022 году, это новое медное производство, которое построят вместо закрытого весной устаревшего цеха в Мончегорске. По планам компании, он вдвое увеличит выпуск меди.

"Принято решение о строительстве нового современного металлургического завода по производству катодной меди. Объем принятых инвестиций только на это подразделение - 106 с небольшим млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя "Кольской ГМК" (дочернее предприятие "Норникеля") Евгения Борзенко на встрече с главой Мурманской области Андреем Чибисом.

Руководитель "Кольской ГМК" добавил, что, помимо завода, также планируется построить на площадке Мончегорска еще и отделение разделения файнштейна (это входной узел сырья) с объемом инвестиций более 33 млрд рублей. Евгений Борзенко подчеркнул, что решения приняли в том числе благодаря сложившемуся в Мурманской области благоприятному инвестиционному климату.

"Тот набор практических преференций, которых мы добились и которые дает новое федеральное законодательство, льготы и поддержка, которые дает правительство Мурманской области, а также договоренности и поддержка нас со стороны энергетиков по стоимости электрической энергии для проекта позволили это решение принять", - отметил Андрей Чибис.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.