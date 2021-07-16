Путин поручил кабмину к 1 августа доложить о выделении 80 млрд руб. на дороги и транспорт

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа предоставить доклад о выделении дополнительных средств на ремонт дорог и развитие общественного транспорта.

"Правительству <...> обеспечить направление дополнительных средств в размере 50 млрд рублей - на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 млрд рублей - на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Также Путин поручил кабмину принять меры, направленные на комплексное развитие сельских территорий, включая поддержку индивидуального жилищного строительства (в том числе путем льготного кредитования) и упрощение порядка предоставления земельных участков под индивидуальные жилые дома, а также "развитие транспортной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях". По этим задачам правительство должно отчитаться до 1 ноября.

На съезде "Единой России" 19 июня президент сообщил, что на развитие общественного транспорта в регионах будет выделено еще 50 млрд рублей, отметив, что эти средства поддержат в том числе промышленность. Тогда же он предложил дополнительно выделить 30 млрд рублей на ремонт местных и региональных дорог. Премьер-министр Михаил Мишустин 29 июня уточнил, что эти средства пойдут на ремонт 2 тыс. км дорог в 84 регионах.