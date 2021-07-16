Россия приостанавливает ввоз лаймов из Бразилии с 19 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 19 июля приостанавливает ввоз лаймов из Бразилии в Россию из-за превышения в них максимально допустимого уровня остаточного количества пестицида бифентрина, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий на территории Российской Федерации в пищевой продукции "лайм" (изготовитель: JBF Importacao E Exportacao LTD, Бразилия, Avenida Cantonario.2883 Sala303 Edifieio Victoria Center Salvador, Bahia, Brazil, код ТН ВЭД 0805 50 900 0) нарушений обязательных требований законодательства (выявлено превышение максимально допустимого уровня остаточного количества пестицида бифентрина в цитрусовой культуре "лайм")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет на ввоз продукции вступит в силу 19 июля и будет действовать до особого распоряжения.