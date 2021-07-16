Путин поручил кабмину ввести с 1 января 2022 года запрет на вывоз леса-кругляка

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить все необходимое, чтобы с 1 января 2022 года вступил в силу запрет на вывоз необработанного круглого леса. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам своего участия в ХХ съезде партии "Единая Россия". Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить введение с учетом ранее данных поручений с 1 января 2022 года запрета на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, контроль за его соблюдением, предусмотрев в том числе оснащение таможенных постов современными системами контроля, и при необходимости внесение соответствующих изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, и лесное законодательство Российской Федерации", - говорится в тексте поручения.

Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 декабря 2021 года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что лесная промышленность РФ готова к такому запрету. По словам министра, за 10 лет объем экспорта кругляка из РФ уменьшился с 49 млн кубов до 16 млн кубов, то есть в три раза, на экспорт полностью необработанной древесины приходится 7%. По мнению Мантурова, невывезенная древесина может пойти в том числе и на деревянное домостроение.