Промышленные производители России в июне повысили цены на свои товары на 2,9%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в июне 2021 года, по предварительным данным, выросли на 2,9% к маю, говорится в сообщении Росстата.

По данным статистики, цены выросли на сурьмяные концентраты на 35,8%, на железнорудные окатыши - на 25,2%, железорудный концентрат - на 23,1%, железорудный доменный агломерат - на 20,1%, вермикулит - на 14,9%, природный графит - на 13,2%, товарную необогащенную железную руду - на 11,1%. При этом цены на руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки, стали ниже - на 40,8%, на никелевые концентраты - на 30,1%.

В обрабатывающих производствах цены выросли на профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей - на 21,8%, нержавеющую сталь в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали - на 20,7%, узкий штрипс холоднокатаный - на 20,6%, листовой прокат из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием - на 19%, сортовой прокат и катанку горячекатаные со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей - на 18,7%, листовой прокат холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм и стальные трубы электросварные - на 18,4%, листовые профили из нелегированной стали и рафинированную необработанную медь - на 16,8%, профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей - на 16,7%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки - на 16,6%, трубы стальные водогазопроводные - на 16,3%. Снижение цен отмечено на услуги по производству алюминия - на 13,1%, необработанный алюминий подешевел на 11,3%.

В производстве химических веществ и химических продуктов стали выше цены на фенолы - на 30,9%, дубильные синтетические органические вещества, дубильные неорганические вещества, дубильные составы, ферментные препараты для предварительного дубления - на 26,3%, бензолы - на 21,3%, хлорированные производные ациклических углеводородов - на 16,5%, искусственные волокна - на 14,1%, жирные промышленные монокарбоновые кислоты, кислотные масла после рафинирования - на 14%.

Ранее сообщалось, что цены российских производителей промышленных товаров в мае 2021 года, по предварительным данным, выросли на 2,3% к апрелю.

Цены на нефтепродукты

Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: средние дистилляты, не включенные в другие группировки, - на 20,7%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки, - на 18,7%, автомобильный бензин с октановым числом более 98 по исследовательскому методу - на 18,1%, нефтяное топливо дистиллятное прочее, средние дистилляты, не включенные в другие группировки, - на 17,1%.

В Минэнерго России сообщили, что в июне 2021 года топливный рынок находился под влиянием ограничений пандемии коронавируса, изменивших ценовую конъюнктуру на мировых энергетических рынках, а также в значительной степени повысивших спрос на топливо этим летом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, продолжается восстановление мировой экономики, что в сумме повлияло на изменение цен производителей на топливо относительно мая.

"Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен", - сообщили в министерстве.