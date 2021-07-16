Вакцины для всех, и пусть никто не останется "за бортом". Итог онлайн-встречи лидеров АТЭС

Только скорейшее обеспечение равного доступа к вакцинам от ковида сможет приблизить конец пандемии, подчеркнули лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи в пятницу.

Они пообещали наращивать производство необходимых препаратов и поддерживать глобальные усилия по их распределению, а также работать над тем, чтобы их граждане в изменившемся из-за пандемии мире не остались "за бортом".

ТАСС собрал главные итоги встречи.

Вакцинация для всех

В совместном заявлении лидеры признали массовую вакцинацию "глобальным общественным благом" и пообещали не только увеличивать выпуск вакцин, но и поощрять передачу технологий их производства "на взаимосогласованных условиях". Этим, как напомнил участникам встречи президент Владимир Путин, активно занимается Россия, уже заключившая контракты на выпуск за пределами страны (в том числе в АТЭС) более 800 млн доз "Спутника V" в год.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал снять с вакцин ограничения, связанные с правами на интеллектуальную собственность (за что давно выступает Москва), а премьер Сингапура Ли Сянь Лун - передавать излишки препаратов нуждающимся странам. Его коллега из председательствующей в этом году Новой Зеландии Джасинда Ардерн констатировала, что дискуссия лидеров вывела их "за рамки вакцинного национализма".

Восстановление экономики

"По мере преодоления текущего кризиса мы будем работать над тем, чтобы все наши граждане без исключения располагали необходимыми возможностями и ресурсами для адаптации к изменившимся реалиям, дабы никто не остался "за бортом", - заверили лидеры АТЭС.

Они пообещали поддерживать свои экономики "столько, сколько потребуется". Своим опытом, отметил Путин, готова поделиться Россия, чья экономика за счет целого комплекса мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения и поддержку бизнеса, "в целом восстановилась" и уверенно выходит "на положительную динамику роста".

Лидеры АТЭС признали, что "определенная часть населения и бизнеса" будет вынуждена переориентироваться, и поэтому необходимо работать над созданием благоприятной для инноваций среды и совместно двигаться к цифровому будущему. Российский лидер предложил взглянуть на сотрудничество в этой сфере шире - "с охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных".

Торговля без дискриминации