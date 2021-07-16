Вакцины для всех, и пусть никто не останется "за бортом". Итог онлайн-встречи лидеров АТЭС

Только скорейшее обеспечение равного доступа к вакцинам от ковида сможет приблизить конец пандемии, подчеркнули лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи в пятницу.
Они пообещали наращивать производство необходимых препаратов и поддерживать глобальные усилия по их распределению, а также работать над тем, чтобы их граждане в изменившемся из-за пандемии мире не остались "за бортом".
ТАСС собрал главные итоги встречи.
Вакцинация для всех
- В совместном заявлении лидеры признали массовую вакцинацию "глобальным общественным благом" и пообещали не только увеличивать выпуск вакцин, но и поощрять передачу технологий их производства "на взаимосогласованных условиях". Этим, как напомнил участникам встречи президент Владимир Путин, активно занимается Россия, уже заключившая контракты на выпуск за пределами страны (в том числе в АТЭС) более 800 млн доз "Спутника V" в год.
- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал снять с вакцин ограничения, связанные с правами на интеллектуальную собственность (за что давно выступает Москва), а премьер Сингапура Ли Сянь Лун - передавать излишки препаратов нуждающимся странам. Его коллега из председательствующей в этом году Новой Зеландии Джасинда Ардерн констатировала, что дискуссия лидеров вывела их "за рамки вакцинного национализма".
Восстановление экономики
- "По мере преодоления текущего кризиса мы будем работать над тем, чтобы все наши граждане без исключения располагали необходимыми возможностями и ресурсами для адаптации к изменившимся реалиям, дабы никто не остался "за бортом", - заверили лидеры АТЭС.
- Они пообещали поддерживать свои экономики "столько, сколько потребуется". Своим опытом, отметил Путин, готова поделиться Россия, чья экономика за счет целого комплекса мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения и поддержку бизнеса, "в целом восстановилась" и уверенно выходит "на положительную динамику роста".
- Лидеры АТЭС признали, что "определенная часть населения и бизнеса" будет вынуждена переориентироваться, и поэтому необходимо работать над созданием благоприятной для инноваций среды и совместно двигаться к цифровому будущему. Российский лидер предложил взглянуть на сотрудничество в этой сфере шире - "с охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных".
Торговля без дискриминации
- Отдельно в заявлении подчеркиваются необходимость заложить основы для возобновления международного пассажирского сообщения и важность формирования "свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой" торговой и инвестиционной среды. Важную роль в нынешней критической ситуации должна сыграть Всемирная торговая организация, уверены лидеры АТЭС.
- По словам Путина, свой вклад могут внести бизнес-форумы, такие как Петербургский международный экономический форум, на котором были подписаны соглашения на рекордную сумму - свыше $50 млрд. Президент выразил надежду, что представители экономик АТЭС примут участие и в предстоящем Восточном экономическом форуме, который должен пройти во Владивостоке в начале сентября.