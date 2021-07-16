Собянин заявил, что работодатели выполнили задачу по вакцинации сотрудников в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Работодатели в Москве выполнили задачу по вакцинации сотрудников от коронавируса, на некоторых предприятиях здравоохранения и образования доля привившихся достигла 70%. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим результат: за предыдущие 6 месяцев было вакцинировано всего 1,7 млн москвичей, а вот за последний месяц к ним прибавилось еще 2 млн. <...> Можно сказать, что в большинстве своем благодаря вот такому ответственному отношению бизнеса, предприятий, удалось выполнить задачу. На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель приближается к 70%", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве хотя и остается достаточно сложной, количество вновь выявленных заболевших и госпитализаций больных с ковидом еженедельно снижается. "Благодаря, конечно, тем ограничительным мерам, которые были введены, массовой вакцинации, жесткому выполнению санитарных требований. Самое главное то, что сами москвичи стали относиться очень ответственно к выполнению мер санитарной защиты. Люди понимают, что происходит в городе и адекватно реагируют", - добавил Собянин.

Ранее в пятницу Собянин объявил, что с 19 июля в столице отменяется обязательное предъявление QR-кода при входе в кафе и рестораны. Кроме того, с понедельника, согласно новому указу мэра, будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита. Разрешено проведение мероприятий в клубах, барах, дискотеках и в караоке при условии соблюдения эпидемиологических требований, открываются детские игровые комнаты и возобновляется работа фудкортов.