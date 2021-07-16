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Кабмин снизил пошлины на экспорт чугуна до $54 для стран ЕАЭС

В настоящее время они составляют $115

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пошлины на экспорт чугуна снизились более чем в два раза - со $115 до $54 - для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление в пятницу подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Постановление вступит в силу по истечении 30 дней со дня его публикации, говорится в документе.

Ранее стало известно, что Мишустин подписал постановление о введении с 1 августа по 31 декабря 2021 года вывозных пошлин на черные и цветные металлы.

До конца срока действия пошлин кабмин планирует разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. В правительстве напомнили, что взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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