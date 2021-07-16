Белоусов поручил "РЖД", ведомствам и субъектам определить параметры БАМа и Трассиба

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ОАО "РЖД", ведомствам и субъектам России определить согласованные перспективные параметры БАМа и Трассиба в разрезе укрупненных участков с учетом планируемой грузовой базы. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по транспорту.

"По итогам заседания даны поручения заинтересованным ведомствам, ОАО "РЖД", при участии субъектов Российской Федерации и грузоотправителей определить согласованные перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в разрезе укрупненных участков с учетом планируемой грузовой базы, подготовив предложения по их достижению", - говорится в сообщении.

"Анализ должен быть проведен по каждому участку. Необходима детальная проработка", - отметил первый вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно сообщению, планируется создать соответствующую рабочую группу.

В секретариате также отметили, что в рамках обсуждения вопроса по вывозу угля с Эльгинского месторождения Андрей Белоусов отметил, что представляется важным обеспечить сбалансированность интересов грузоотправителей и достижение установленных параметров развития Восточного полигона.

В заседании Правительственной комиссии по транспорту по вопросам третьего этапа развития Восточного полигона, в том числе в части вывоза грузов из Республики Саха (Якутия), приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и другие представители федеральных органов исполнительной власти, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, заместитель губернатора Кемеровской области - Кузбасса Виктор Кириллов, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, член совета директоров АО "СУЭК" Владимир Рашевский, председатель совета директоров компании "ДЕЛО" Сергей Шишкарев, представитель УК "Эльга-уголь", председатель президиума Совета операторов железнодорожного транспорта Игорь Ромашов и другие.