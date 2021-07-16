Арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Цена на арматуру в России с июля 2020 года по июль 2021 года выросла на 111%, до 58 тыс. рублей, а горячий прокат подорожал на 128%, до 71 тыс. рублей. Увеличение цен связано с восстановлением мировой экономики, считают в Минпромторге РФ.

Помимо этого, цена отходов черных металлов подорожала на 63%, до 27 тыс. рублей за тонну, железорудное сырье выросло на 128%, до 13 тыс. руб. за тонну.

"Увеличение цен на черные и цветные металлы и строительную продукцию из металлов во многом связано с общей конъюнктурой мирового рынка, восстановлением мировой экономики после снятия ряда карантинных ограничений и соответствующим увеличением металлопотребления реального сектора экономики", пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 1 августа по 31 декабря 2021 года вывозных пошлин на черные и цветные металлы. До конца срока действия пошлин кабмин планирует разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. В правительстве напомнили, что взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции.

"Реализуемые меры позволят сдемпфировать цены на металлопрокат в ближайшей перспективе", - добавили в Минпромторге.