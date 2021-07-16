S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом

ТАСС, 16 июля. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении на сайте агентства.

"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне "BBB-/A-3" и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB/A-2". Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный", - говорится в сообщении.