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Силуанов: подтверждение S&P рейтинга РФ говорит о правильной экономической политике

Как отметил глава Минфина, показательно, что агентство повысило свой прогноз относительно роста российской экономики в 2021 году до 3,7% годовых

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минфин рассматривает решение международного рейтингового агентства S&P о подтверждении суверенного рейтинга России как очередное подтверждение правильности проводимой в стране экономической политики, заявил журналистам в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики", - сказал Силуанов.

По его словам, показательно, что рейтинговое агентство повысило свой прогноз относительно роста российской экономики в этом году до 3,7% годовых. "По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса Российской Федерации, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - добавил министр.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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