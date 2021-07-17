МЧС хочет разрешить ставить игровые автоматы на путях эвакуации

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. МЧС России предлагает отменить запрет на установку торговых и игровых аппаратов на путях эвакуации в торговых организациях за счет сокращения их ширины. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления, с которым ознакомился ТАСС.

"В пункте 103 [правил противопожарного режима] подпункт "д" исключить", - говорится в документе.

Согласно действующим правилам, данный подпункт запрещает на объектах организаций торговли уменьшать ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности, путем размещения на путях эвакуации торговых и игровых аппаратов.

Новые правила противопожарного режима вступили в силу в России с 1 января в рамках так называемой регуляторной гильотины. Документ устанавливает требования пожарной безопасности, поведения людей, организации производства, содержание территорий, зданий и помещений. Они будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.