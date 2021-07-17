Фитнес-отрасль попросила продлить на месяц сроки вакцинации 60% сотрудников в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Фитнес-отрасль предложила продлить сроки вакцинации 60% сотрудников в Москве: первым компонентом - до 15 августа, вторым - до 15 сентября. Об этом говорится в письмах президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главному санитарному врачу столицы Елене Андреевой, копии документов имеются в распоряжении ТАСС.

"Просим пролонгировать сроки обязательной вакцинации не менее 60% от общей численности работников, сотрудников предприятий следующим образом и внести соответствующие изменения в постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве № 1 от 15.06.2021 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям": организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 августа 2021 года, вторым компонентом вакцины - в срок до 15 сентября 2021 года", - отмечается в письме.

По действующему постановлению, 60% работников столичных организаций, в том числе из сферы фитнеса, должны были привиться хотя бы одним компонентом вакцины до 15 июля, а прививку вторым компонентом необходимо сделать до 15 августа. Московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru.

Как уточнила Силина, доля вакцинированных первым компонентом сотрудников фитнес-клубов на 15 июля "составила приблизительно около 45% вместо обязательных 60%". Она указала, что предприятия "по независящим от них причинам не успевают организовать проведение профилактических прививок в поставленные сроки".

"Требование властей Москвы об обязательной вакцинации сотрудников породило массу вопросов, с которыми бизнес остался один на один. В постановлении много неясных вопросов, предпринимателям необходимы дополнительные разъяснения. <…> Так, например, в фитнес-отрасли работают женские коллективы, как правило, определенная часть из которых беременны или находятся в декретных отпусках. Максимальный процент перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев также наблюдается у сотрудников сферы физкультурно-оздоровительных услуг. Кроме этого, возникают вопросы о выполнении требований малочисленными организациями, когда физически невозможно выполнить норматив вследствие беременности или медотвода, который освобождает сотрудников от обязанности вакцинироваться", - уточняется в письме.

Добавляется, что крупным сетям фитнес-клубов, фитнес-объекты которых расположены в разных регионах РФ или в нескольких точках Москвы, "также необходимы разъяснения, как правильно считать количество работников, направляемых на вакцинацию". Еще одной проблемой Силина назвала то, что после вакцинации данные о вакцинации сотрудников размещаются на портале госуслуг лишь спустя две недели.

Дополнительные предложения

В связи с этим Национальное фитнес-сообщество также просит дополнить постановление рядом уточнений. Например, "при расчете количества сотрудников как вакцинированных, приравнять к вакцинированным также лиц, имеющих медицинский отвод от прививок".