Правительство России дополнит критерии создания особых экономических зон

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных положениях к критериям создания особых экономических зон (ОЭЗ) в стране, которые следуют их развитее более эффективным, сообщается в субботу на сайте правительства.

В документе указано, что соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5. Также в случае, если объем инвестиций составляет от 8 млрд до 20 млрд рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При объеме вложений от 20 млрд рублей допускается размещение одного резидента.

"Донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств", - говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что ОЭЗ создаются для развития обрабатывающей промышленности, туризма, экономики, портовой инфраструктуры, а также высокотехнологичных отраслей.

"Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь - налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях", - уточняется в сообщении правительства.