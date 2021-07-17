Объемы выпуска мясной продукции на предприятиях Москвы выросли более чем на 70%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем выпуска мясной продукции на московских предприятиях в 2020 году вырос более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Москва считается одним из центров мясной промышленности в стране - здесь работают около 15 крупных и средних предприятий отрасли. Только в 2020 году столичный выпуск мясной продукции продемонстрировал уверенный рост - он увеличился более чем на 70% по отношению к предыдущему году. Кроме этого, столичные производители активно работают на внешние рынки", - цитирует Прохорова пресс-служба департамента.

По данным пресс-службы, в 2020 году московские предприятия выпустили 13,8 тыс. тонн мяса и субпродуктов, рост объемов производства к уровню предыдущего года составил 322,8%. Выпуск колбасных копченых изделий увеличился на 8,2% за год и составил 111,6 тыс. тонн. "Один из ключевых игроков - столичное предприятие "Дымов". Только за прошлый год здесь выпустили 26 тыс. тонн колбасных изделий, которые поставляются не только по всей стране, но также успешно экспортируются", - добавил Прохоров.

За время работы на производственных линиях компании разработали свыше 500 наименований продукции. Руководитель департамента рассказал, что за 20 лет существования компания произвела порядка 100 млн упаковок сосисок, а к своему юбилею выпустила 1,5-миллиардный батон колбасы.

Продукция "Дымова" поставляется в Беларусь, Азербайджан, Армению, Казахстан и Таджикистан. На предприятии осуществляется полный производственный цикл: от обвалки до вакуумной упаковки изделий. Компания владеет тремя производственными площадками и четырьмя животноводческими комплексами, что гарантирует качество продукции на каждом этапе - от пастбища до холодильника, подчеркнул Прохоров.