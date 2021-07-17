Страны ОПЕК+ обсуждают проведение министерской встречи 18 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ обсуждают проведение министерской встречи в воскресенье, 18 июля, так как основные разногласия между союзниками уже улажены, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

"Встреча с высокой вероятностью состоится завтра. Мы сейчас ждем официального подтверждения", - сказал один из собеседников ТАСС. Другой подтвердил, что обсуждается именно 18 июля.

Отвечая на вопрос, улажены ли основные вопросы, которые ранее мешали министрам завершить консультации договоренностями, собеседник ТАСС сказал, что их еще нужно обсудить с другими участниками соглашения. "Но в целом да", - ответил он.