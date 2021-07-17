Азербайджан и Россия увеличили товарооборот в первом полугодии до $1,342 млрд

БАКУ, 17 июля. /ТАСС/. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в первом полугодии 2021 года составил $1,342 млрд, что на 3,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, в январе - июне экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $418,506 млн (на 9,9% меньше показателя прошлого года), а импорт товаров из РФ - $923,995 млн (рост на 1,1%).

В целом, по данным таможенного ведомства, Россия по итогам первого полугодия занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 9,45% всего внешнеторгового оборота Азербайджана. В то же время Россия лидирует среди стран, из которых Азербайджан импортирует продукцию, на ее долю в январе - июне пришлось 17,14% всех ввозимых республикой товаров.

По итогам 2020 года товарооборот между Азербайджаном и Россией уменьшился на 11,6% и составил $2,671 млрд. Доля торговых операций с Россией в прошлом году составила 10,92% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.