Руководство ТМК и власти Первоуральска договорились о совместном развитии города

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Первоуральска (Свердловская область) и руководство Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК) подписали 17 июля соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания будет помогать властям реализовывать различные проекты в социальной и других сферах жизни города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Соглашение подписали глава Первоуральска Игорь Кабец и управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского.

"Подписав документ, стороны закрепили договоренность о том, что ПНТЗ будет помогать развивать Первоуральск. Речь идет о различных социальных проектах, сфере благоустройства, детском и юношеском спорте, также о проектах в других сферах городской жизни", - сказали в пресс-службе.

Первоуральск - моногород в Свердловской области с численностью населения порядка 120 тыс. человек. Расположен в 32 км от Екатеринбурга. Градообразующее предприятие - ОАО "Первоуральский новотрубный завод".

ТМК - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более чем 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей.