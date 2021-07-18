Страны ОПЕК+ проведут встречу для закрепления договоренности о восстановлении добычи нефти

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Страны нефтеэкспортеры из ОПЕК + после неудачной встречи в начале июля все же созвали новое заседание для того, чтобы закрепить договоренности о восстановлении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки в течение пяти месяцев начиная с августа. По данным ТАСС, им удалось уладить основные разногласия. Однако за две недели поиска компромисса нефть Brent потеряла почти 5% и опускалась до $73,5 за баррель.

Поиск оптимального решения

Страны-участницы Венского соглашения, на которые приходится почти 40% мировой добычи нефти, еще никогда так долго не пытались найти оптимальное решение для поддержания цен на рынке нефти, как в июле этого года. Еще первого числа у них на руках был поддержанный всеми сторонами сценарий того, насколько увеличивать добычу нефти в условиях голодающего рынка. Согласно ему, страны альянса с августа увеличивают добычу нефти на 0,4 млн баррелей в сутки в месяц до конца этого года. Однако в тот день решение так и не удалось принять из-за разногласий по другому вопросу.

Как уже известно, Саудовская Аравия выступает на продлении соглашения ОПЕК+ после апреля 2022 года, до которого оно действует. На встрече 1 июля странам альянса было предложено проголосовать не только за увеличение добычи в этом году, но и за пролонгацию базового соглашения до конца 2022 года, которое и позволяет им регулировать добычу, снижая или повышая ее в зависимости от ситуации на рынке нефти. По этому вопросу почти все высказались одобрительно, за исключением ОАЭ, которые предложили пересмотреть базовые уровни добычи, от которых считаются квоты по сокращению или увеличению добычи нефти.

Эмираты, третий по величине производитель нефти в ОПЕК, обладают одними из самых значительных добывающих мощностей на Ближнем Востоке. В настоящее время они оцениваются в 4 млн баррелей в сутки, и треть из них простаивает на фоне действия соглашения о сокращении добычи нефти.

В соглашении ОПЕК+ базовыми отсечками для всех стран, кроме России и Саудовской Аравии, выступают уровни добычи октября 2018 года. Для ОАЭ это 3,168 млн баррелей в сутки. В Абу-Даби этот показатель считают неактуальным и просят поднять до 3,8 млн баррелей в сутки. В таком случае Эмираты смогли бы дополнительно нарастить добычу нефти еще на 0,6 млн баррелей в сутки. Однако предложение было встречено категорическим неприятием со стороны лидера ОПЕК - Саудовской Аравии. Как позднее пояснял министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман, речи об "индивидуальных исключениях" идти не может.

Отсутствие консенсуса по вопросу продления соглашения автоматически заблокировало принятие решения и по уровням добычи нефти на ближайшие полгода. Министерская встреча, переносившаяся из-за разногласий несколько раз и назначенная на 5 июля, в итоге была отменена. Разногласия в альянсе являются скорее закономерностью, чем неожиданностью, ведь ОПЕК лучше работает, когда сталкивается с серьезными проблемами, которые теперь исчезают по мере восстановления спроса, пояснял тогда вице-президент британской консалтинговой Wood Mackenzie Алан Гелдер.

Новая встреча

Однако тупик официальных переговоров не означал того, что сделка перестанет работать. Внутренние, неформальные консультации между Эр-Риядом и Абу-Даби продолжились сразу после 5 июля.

Первые признаки того, что компромисс наконец найден, появились уже на этой неделе, 14 июля, когда западные агентства сообщил о том, что Саудовской Аравии и ОАЭ удалось договориться о корректировке базового параметра. И хотя Минэнерго ОАЭ официально опровергло достижение договоренностей внутри ОПЕК+, высокопоставленный источник ТАСС в ОПЕК подтвердил, что лед тронулся.

Уже в субботу, 17 июля, секретариат ОПЕК сообщил о том, что новая встреча будет созвана на следующий день в 13:00 по московскому времени. А источник ТАСС пояснил, что по основным вопросам разногласия улажены и завтра министры снова проголосуют по вопросам увеличения добычи нефти до конца этого года, а также по продлению сделки после апреля 2022 года.

Воскресенье является рабочим днем в большинстве стран Персидского залива. И если союзникам удастся договориться на этом заседании, то уже с 20 июля некоторые из них смогут начать празднование мусульманского Eid ul-Adha, известного в России как праздник жертвоприношения Курбан-байрам.