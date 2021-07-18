Кабмин выделил более 2,4 млрд руб. на закупку современного транспорта в Красноярском крае

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,4 млрд рублей на закупку более экологичных видов транспорта в Красноярском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжает финансировать мероприятия в регионах по снижению вредных выбросов в атмосферу. В этот раз более 2,4 млрд рублей будет направлено в Красноярский край на закупку современного электротранспорта. <...> С помощью федеральных средств будет закуплено 50 троллейбусов и 25 трамваев российского производства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что финансирование предоставляется в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В июне, например, было дополнительно направлено более 4,8 млрд рублей на обновление парка общественного транспорта для четырех индустриальных регионов. В начале июля перечень направлений проекта "Чистый воздух" был расширен, на их реализацию кабмин РФ в 2021 году планирует дополнительно выделить более 1,8 млрд рублей.

"По новым правилам, регионы смогут получать субсидии не только на покупку более экологичных видов общественного транспорта, но и на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры - троллейбусных линий, трамвайных путей и депо. Финансирование будет также выделяться на строительство и реконструкцию теплотрасс, газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий", - добавили в пресс-службе.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.