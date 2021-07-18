Министры стран ОПЕК+ начали переговоры по объемам добычи нефти и продлению сделки

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+ началось в 13:00 по московскому времени в формате видеоконференции, сообщили ТАСС делегаты, участвующие во встрече.

"Да, начали", - сказал один из них. Другие собеседники подтвердили начало переговоров.

Как ожидается, встреча пройдет почти стремительно, что редкость для заседаний ОПЕК+, и завершится к 14:00 мск. Обычно конференции длятся по несколько часов.

По данным источников ТАСС, основные вопросы между союзниками улажены после двух недель неформальных переговоров, что и позволяет провести формальную встречу в сжатые сроки. Собеседники ТАСС уточняли, что улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ. Они также указывали, что повестка встречи ОПЕК+ будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

Что решают?

Министрам предстоит утвердить политику по объемам добычи на период до конца года. Изначальный план предполагал, что страны альянса начинают увеличивать добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц с августа. Таким образом, они смогут вернуть на рынок 2 млн б/с и снизить объем сокращаемой добычи до 3,7 млн б/с к концу этого года.

Кроме того, министры проголосуют по наболевшему вопросу о продлении действия соглашения после апреля 2022 года. Ожидается, что оно будет пролонгировано до конца 2022 года. При этом просьба ОАЭ повысить базовый уровень добычи будет удовлетворена.

Суть спора

В начале июля министры ОПЕК+ не могли договориться по этим двум вопросам в течение пяти дней. ОАЭ не устраивало, что соглашение о сокращении добычи нефти предлагается продлить после апреля 2022 года, когда оно истекает, на тех же условиях, на которых оно работает сейчас. В Минэнерго ОАЭ считали, что базовая отсечка, от которой считаются квоты по добыче, для них не актуальна и не учитывает реальные добычные мощности. Саудовская Аравия отвергала возможность править этот параметр в индивидуальном порядке.

Из-за разногласий по базовым уровням отсечки министры не смогли согласовать и более насущный вопрос - уровни добычи нефти с августа до конца этого года. Изначально все члены ОПЕК+ одобрили восстановление добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки плавными темпами до конца этого года, так как дефицит предложения на рынке усиливается. Но из-за разногласий по первому вопросу голосование по смягчению квот оказалось невозможным.