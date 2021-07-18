МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" выполнит 35 специальных олимпийских рейсов, первый из них уже выполнен. Об этом говорится в сообщении компании.

"В общей сложности группой "Аэрофлот" будет выполнено 35 специальных олимпийских рейсов", - отмечается в сообщении. Экипаж перед полетом проходит дополнительное ПЦР-тестирование.

В компании отметили, что группа Олимпийской команды России уже отправилась рейсом Аэрофлота на Игры XXXII в Токио. Рейс со спортсменами и сотрудниками Олимпийского комитета России вылетел в ночь с 17 на 18 июля из Терминала D аэропорта Шереметьево. Перелет спортсменов осуществлялся на широкофюзеляжном самолете Airbus A330.

В компании уточнили, что олимпийские рейсы будут выполнять головной перевозчик группы - "Аэрофлот", а также "Россия". "Аэрофлот" выполнит в общем объеме 15 рейсов из Москвы в Токио и во Владивосток, "Россия" довезет спортсменов из Владивостока в Токио.

"Из-за пандемии COVID-19 олимпийские авиаперевозки имеют свою специфику и сложную логистику. В связи с эпидемиологической обстановкой спортсмены должны заезжать в Олимпийскую деревню строго за пять дней до начала своих соревнований. Покинуть Токио участники Олимпиады должны не позднее, чем через два дня после выступления", - отмечается в сообщении.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.