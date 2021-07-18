Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Добыча нефти в РФ достигнет докризисного уровня в мае 2022 года. Об этом заявил в воскресенье российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Принято решение для рынка восстанавливать добычу [нефти] до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года ", - сказал он.

Он рассказал, что сегодня страны ОПЕК+, которые совместно сокращают добычу, чтобы стабилизировать рынок, договорились продлить сделку до конца 2022 года, но при этом с мая 2022 года пять стран будут иметь возможность дополнительно нарастить добычу: Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак.

"Мы договорились об увеличении с августа ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки добычу нефти всеми странами, входящими в соглашение ОПЕК+", - заметил он.

Это увеличение произойдет за счет роста уровня отсечки - параметра, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения. Для России и Саудовской Аравии этот параметр будет повышен на 0,5 млн б/ с, до 11,5 млн б/с., для ОАЭ он будет - с 3,17 млн б/с до 3,5 млн б/с. Также повышаются базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака - на 150 тыс. б/с - до 2,959 млн и 4,803 млн баррелей в сутки соответственно.

"Это тоже для нас даст возможность увеличить добычу во второй половине 2022 года", - подчеркнул он.

Плюсы нового решения ОПЕК+

Новое решение ОПЕК+ позволит России дополнительно нарастить добычу нефти в 2021-2022 году на 21 млн тонн, добавил Новак.

"Это (решение ОПЕК+ - прим. ТАСС) позволит нам ежемесячно, начиная с августа, увеличивать добычу на 100 тыс. баррелей. Это большой объем, который позволит нам дать дополнительный объем добычи в течение этого и следующего года на порядка 21 млн тонн", - сказал он.

По его словам, новое решение ОПЕК+ позволит России дополнительно нарастить добычу нефти во втором полугодии 2022 года из-за повышения базового уровня добычи, от которого считаются базовый уровень сокращения: на 150 тыс. баррелей в сутки - с 11 млн до 11,5 млн баррелей в сутки.

Доходы России после решения ОПЕК+

Новак также рассказал, что новое решение ОПЕК+ позволит России получить для бюджета дополнительно 400 млрд рублей дохода в 2021-2022 годах.

"При цене [нефти ]в среднем в $60 за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 млрд руб. Это позитивный момент, потому что это приведет к восстановлению инвестиционной активности, в том числе нашей нефтяной отрасли. Это дополнительные заказы для промышленности, дополнительные доходы субъектов Российской Федерации", - подчеркнул он.

По его словам, решение увеличить добычу было принято в том числе из-за дефицита нефти и нефтепродуктов, что позволит стабилизировать рынок. Он добавил, что другим фактором стало повышение прогноза ОПЕК+ по росту мировой экономики до 5,5-6%. Новак подчеркнул, что на предстоящей встрече ОПЕК+ 1 сентября возможно принятие и новых корректирующих мер на рынке нефти, если будет такая необходимость.