Больше половины россиян не удовлетворены своей зарплатой

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около 44% россиян удовлетворены уровнем своей зарплаты, при этом 47,1% не вполне удовлетворены, а 8,8% - совсем не удовлетворены, следует из результатов исследования Росстата о комплексном наблюдении условий жизни населения РФ.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в числе удовлетворенных зарплатой большая доля (66,7%) среди руководителей и представителей органов власти и организаций, а также среди специалистов высшего уровня квалификации - около 51,3%.

Наибольший уровень недовольных своей зарплатой в таких категориях, как работники, связанные с оформлением документации и подготовкой информации (53,4%), работники ЖКХ (51,4%), неквалифицированные рабочие (52,8%), операторы, аппаратчики и машинисты (48,9%), работники сельского хозяйства и промышленности (49,9%).

Доля удовлетворенных зарплатой ниже среди женщин: 41,3% против 46,4% среди мужчин. Среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет 45,4% довольны уровнем зарплаты, среди лиц старше трудоспособного возраста - 45,9%.

Исследование проводилось с 14 октября по 2 ноября 2020 года путем личного опроса и анализа домохозяйств и проживающих в них лиц по всей территории РФ. Наблюдение организовано во всех регионах с охватом 60 тыс. домохозяйств. В рамках каждого счетного участка отбирается 20 домохозяйств.