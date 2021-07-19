Роскосмос заявил, что производящее корабли "Союз" предприятие условно стабильно по долгам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" находится в условно стабильном состоянии по долгам, предприятие будет постепенно выходить из кризиса. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

"В целом состояние компании условно стабильное. При условии планомерного исполнения производственной программы, заложенной в программу финансового оздоровления РКК, никаких падений мы не предвидим, будем постепенно эти долги отдавать, предприятие будет выходить из кризисного положения", - сказал Овчинников.

По словам первого замгендиректора, избавляться от долгов РКК будет за счет тех средств, которые предприятие будет зарабатывать по гособоронзаказу. "Энергия" при реструктуризации долга часть средств погасила, остальная часть - порядка 13 млрд рублей - была рефинансирована под более льготную ставку, что позволит сэкономить на обслуживании этого кредита", - пояснил он.

Овчинников также добавил, что Роскосмос будет помогать вести корпорации переговоры с банками, давать короткие займы в случае, если это будет необходимо.

РКК "Энергия" производит пилотируемые корабли "Союз МС" и грузовые корабли "Прогресс МС".