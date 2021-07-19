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Роскосмос заявил, что производящее корабли "Союз" предприятие условно стабильно по долгам

По словам первого замгендиректора Роскосмоса, избавляться от долгов РКК "Энергия" будет за счет тех средств, которые предприятие будет зарабатывать по гособоронзаказу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" находится в условно стабильном состоянии по долгам, предприятие будет постепенно выходить из кризиса. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

"В целом состояние компании условно стабильное. При условии планомерного исполнения производственной программы, заложенной в программу финансового оздоровления РКК, никаких падений мы не предвидим, будем постепенно эти долги отдавать, предприятие будет выходить из кризисного положения", - сказал Овчинников.

По словам первого замгендиректора, избавляться от долгов РКК будет за счет тех средств, которые предприятие будет зарабатывать по гособоронзаказу. "Энергия" при реструктуризации долга часть средств погасила, остальная часть - порядка 13 млрд рублей - была рефинансирована под более льготную ставку, что позволит сэкономить на обслуживании этого кредита", - пояснил он.

Овчинников также добавил, что Роскосмос будет помогать вести корпорации переговоры с банками, давать короткие займы в случае, если это будет необходимо.

РКК "Энергия" производит пилотируемые корабли "Союз МС" и грузовые корабли "Прогресс МС".

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