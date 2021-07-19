"AliExpress Россия" может заняться развитием собственной логистической структуры в РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "AliExpress Россия" планирует развивать собственную логистическую инфраструктуру в России для локальных продавцов. Об этом ТАСС сообщили два источника на рынке.

"AliExpress Россия" откроет фулфилмент-центр в Подмосковье, уже оформила долгосрочную аренду склада для организации локальной доставки. Компания займется развитием собственной логистической инфраструктуры", - сообщил один из собеседников ТАСС и подтвердил другой.

"AliExpress Россия" пересмотрела формат и отошла от эксклюзивной работы с "Цайняо", пояснил он. Ранее "дочка" Alibaba "Цайняо" была оператором доставки заказов с маркетплейса, в том числе заключала соглашения с логистическими операторами для онлайн-площадки. Теперь же, пояснил собеседник ТАСС, "AliExpress Россия" будет взаимодействовать с "Цайняо" как с одним из поставщиков логистических услуг и продолжит использовать фулфилмент в Домодедове.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.