Исследование: россияне в июне чаще возвращали железнодорожные билеты и турпутевки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россияне стали активнее возвращать купленные ранее железнодорожные билеты и турпутевки. Так, сумма сданных ж/д билетов в июне вернулась к уровням начала пандемии, свидетельствуют результаты исследования, поведенного Райффайзенбанком на основе транзакции более 2 млн клиентов из 300 российских городов (есть в распоряжении ТАСС).

"В июне 2021 года многим путешественникам пришлось изменить планы и отказаться от авиа- и ж/д билетов, а также вернуть оплаченные туры. Суммы возвратов выросли, а количество сданных билетов стало рекордным", - резюмировали аналитики.

По данным Райффайзенбанка, россияне активнее всего возвращали билеты на железнодорожный транспорт. Так, количество возвратов было выше, чем в апреле 2020 года, когда в крупных российских городах вводили жесткие ограничения из-за распространения коронавируса нового типа и для перемещения между регионами требовался пропуск. Сумма возвращенных ж/д билетов составила более 55,5 млн рублей и сопоставима с показателем марта 2020 года (56 млн рублей).

Уровень возврата авиабилетов после пика в апреле вернулся к показателям сентября - октября 2020 года и находится в пределах стандартных значений.

Возврат турпутевок остается рекордно высоким уже три месяца, указывается в исследовании. В апреле, мае и июне россияне сдавали максимальное количество путевок с апреля 2020 года. Уже в апреле сумма возвратов была почти втрое выше, чем в марте. Средняя стоимость сдаваемой путевки увеличилась с 14,5 тыс. до 21,5 тыс. рублей.