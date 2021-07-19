В Гонконге сообщили, что ситуация на рынке труда продолжает улучшаться

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 июля. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда в Гонконге продолжает постепенно улучшаться, уровень безработицы за июнь должен вернуться к показателям более чем годичной давности. Об этом сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам этого специального административного района КНР Пол Чан.

"Но реальность такова, что, даже если экономика немного восстановилась, целый ряд отраслей все еще переживает тяжелые времена, а многие жители испытывают большой стресс", - приводит слова чиновника в понедельник газета South China Morning Post. Чан вновь призвал население активней принимать участие в программе вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что это является ключом к восстановлению экономики региона.

Экономика Гонконга вступила в стадию рецессии с осени 2019 года, что стало следствием массовых антиправительственных протестов, а также напряженности в торговых отношениях между США и КНР. До того момента уровень безработицы в Гонконге стабильно составлял 2,8%, а затем стал расти. Пандемия нанесла новый удар по целому ряду отраслей - торговле, общепиту, туризму.

В феврале текущего года уровень безработицы здесь достиг 7,2%. В марте этот показатель улучшился до 6,8%. Показатели за апрель и май составили 6,4% и 6%. Данные за июнь будут объявлены во вторник.

Эксперты полагают, что к концу года доля безработных уменьшится до 5%.