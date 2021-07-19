"Ъ": производители хлеба предупредили ритейлеров о росте цен на 7-12% с августа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12%. Рост объясняется подорожанием сырья, упаковки и транспортировки, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на торговую сеть "Верный".

Все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб - на 1 рубль год к году, рассказал газете президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Он отметил, что цена маргарина выросла на 38%, упаковочный материал - на 26%, сахар - на 9%.

В конце 2020 года правительство утвердило для производителей хлебопекарной продукции правил компенсации, которая составляет 2 тыс. рублей за тонну хлеба. В обмен на это производители обязались не повышать цены на изделия. Но размер господдержки не полностью компенсирует рост цен на сырье. К тому же, в некоторых регионах субсидию выдают не единоразово, как это предписано, а частями каждый месяц, добавил Лялин.

"В этих субсидиях не учитывается подорожание сырья. Чтобы избежать банкротства, часть производителей решила отказаться от них", - сказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он считает, что субсидии и обязательства не повышать цены на хлеб создают дисбаланс на рынке, эффективнее было бы запустить программу адресной поддержки населения. Айдиев также отметил, что соглашение о фиксации розничных цен на сахар и подсолнечное масло привело к тому, что производители этой продукции решили компенсировать выпадающие доходы от розничных продаж за счет оптовых покупателей, включая производителей хлеба.

В Минсельхозе не ожидают существенного повышения цен на хлебобулочную продукцию, сейчас они находятся на стабильном уровне, заявили изданию в ведомстве. Там отметили, что стоимость пшеницы третьего и четвертого классов после введения таможенных пошлин снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно. За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%. На 16 июля освоено 47,6% средств, направленных хлебопекарням для стабилизации цен, уточнили в министерстве.

По данным Росстата, за период с 6 по 12 июля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 0,2%, хлеб ржаной - на 0,1% .