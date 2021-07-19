Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров и предпенсионеров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров и людей предпенсионного возраста - до 250 тыс. рублей в месяц - предлагают психиатру-наркологу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис изучил порядка 3 тыс. вакансий, на которые готовы брать пенсионеров и предпенсионеров, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.

Так, один из самых высоких доходов доступен опытному психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге - до 250 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется высшее медицинское образование, действующий сертификат по специальности, умение оказывать первичную помощь в амбулаторных условиях и ориентированность на потребности пациента. При этом эта вакансия предполагает выезды в ночное время. На такую же зарплату может претендовать начальник производства на мебельном предприятии в Москве. Работодателю важен стаж работы от года, опыт изготовления изделий на заказ, знание всех процессов деревообработки и умение пользоваться измерительным инструментом.

Примерно столько же - до 240 тыс. рублей за вахту - может заработать повар в Норильске. Соискателю необходимо иметь среднее профильное образование, опыт от года, действующую медицинскую книжку, а также знать требования к качеству приготовления блюд и условиям хранения кулинарных изделий.

Чуть меньше, до 150 тыс. рублей в месяц, может получать геодезист, готовый работать на строительных объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Для успешного трудоустройства необходимо иметь профильное образование не ниже среднего и опыт работы не менее двух лет, а также уметь работать с тахеометром, нивелиром и программой AutoCAD. Аналогичный доход доступен прорабу дорожных работ в Хабаровском крае. Кандидат должен иметь стаж работы не менее трех лет, высшее профильное образование, опыт работы вахтовым методом и знание технических регламентов, строительных норм и правил.

Возможности получать до 135 тыс. в месяц

Сварщик НАКС на полуострове Ямал с трудоустройством в Уфе может зарабатывать до 135 тыс. рублей за месяц. Среди требований к специалисту: стаж работы не менее года, наличие сертификата НАКС СК, знание техники сварки сложных конструкций и умение читать чертежи. От 100 000 рублей может получать портной по ремонту одежды в Москве. Необходимо иметь стаж работы в ремонте и реставрации одежды из любых тканей не менее пяти лет, опыт работы в ателье премиум-класса, а также быть тактичным в общении с клиентами.

До 100 тыс. рублей готовы платить в Казани автомеханику-автослесарю. Кандидату на эту должность необходимо иметь техническое образование не ниже среднего, стаж работы на аналогичной должности не менее года и опыт проведения агрегатного ремонта. В компании действует система постоянного обучения и наставничества. Такой же доход доступен экскаваторщику в Нижнем Новгороде. Среди требований к кандидату работодатель указал опыт работы на аналогичной должности не менее пяти лет. Эта вакансия предполагает график работы 6/1.