МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Цены на хлебобулочные изделия у российских производителей стабильны, дальнейший их рост не ожидается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", - сообщили в министерстве.

При этом Минсельхоз "не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", отмечается в сообщении.

Так, благодаря механизмам таможенно-тарифного регулирования оптовая стоимость пшеницы третьего класса с начала года снизилась на 7,2%, четвертого класса - на 5,9%. Цена производителей на рожь также уменьшилась на 9,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - на 20,8%. Кроме того, цена на пшеничную муку в настоящий момент на 4,6% ниже, чем в начале года, добавили в Минсельхозе.

Субсидии на возмещение части затрат "высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки", подчеркнули в министерстве. По данным на 16 июля 2021 года, освоение средств на поддержку мукомольных предприятий составляет 81,12%, хлебопекарных - 47,61%. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен, заверили в Минсельхозе, напомнив, что мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на торговую сеть "Верный" сообщила, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12%. Рост объясняется подорожанием сырья, упаковки и транспортировки. Все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб - на один рубль год к году, рассказал газете президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Он отметил, что цена маргарина увеличилась на 38%, упаковочного материала - на 26%, сахара - на 9%.