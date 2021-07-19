Эксперты: регистрация самозанятых через маркетплейсы способствует обелению отрасли

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Процедура регистрации не вызывает сложностей и не требует много времени у самозанятых, но ее интеграция в маркетплейсы и агрегаторы услуг может помочь популяризации этого налогового режима и выходу из серой зоны, считают опрошенные ТАСС омбудсмены, предприниматели и эксперты.

Министерство промышленности и торговли РФ обсуждает упрощение выхода предпринимателей на маркетплейсы и агрегаторы услуг, для этого рассматривается регистрация самозанятых прямо на торговой площадке с помощью портала госуслуг.

Упрощение механизма регистрации самозанятых на платформах, где они могут представлять свои товары и услуги, позволит увеличить их число, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Налоговая служба рано или поздно обратит внимание на состав участников маркетплейсов. И предъявит претензии тем из них, кто торгует или оказывает услуги на постоянной основе, но при этом в качестве самозанятого или ИП не регистрируется. Площадка может взять на себя заботу не только по регистрации участника, но и по своевременной уплате налога с его оборота (то есть стать его налоговым агентом). Технически это сделать совсем не сложно, это удобно и выгодно для обеих сторон", - отметил омбудсмен.

Также он подчеркнул, что многие физические лица в России уже имеют усиленные сертификаты цифровой подписи, и при их регистрации в качестве самозанятых через маркетплейсы нет необходимости оформлять новый сертификат, закон это позволяет.

Режим самозанятости дает предпринимателям возможность не просто легализовать доходы достаточно обширному кругу людей, но и дает самозанятым возможность позиционировать себя на рынке как юридическое лицо, пусть и в упрощенной форме, подчеркивает владелица магазина свадебных головных уборов на Wildberries Елена Машкина.

"Особых знаний и каких либо вложений использование режима не предполагает: скачал приложение, зарегистрировался - и можешь работать. Никуда ходить не требуется. Все в телефоне. В отличие от других форм собственности, здесь нет фиксированных обязательных платежей и сложностей с учетом. Также стало намного проще заключать договоры, появилась возможность выхода на маркетплейсы. На данный момент я имею свой магазин на Wildberries. Наверное, это один из немногих маркетплейсов, который активно сотрудничает с самозанятыми, предоставляя ресурсы для реализации товаров", - считает Машкина.

Также она отметила, что самозанятым хотелось бы расширить возможности работы с другими площадками и агрегаторами. Так, например, Ozon привлекает самозанятых в качестве курьеров, но вот возможности размещения продукции не предоставляет. И главной проблемой здесь является не регистрация самозанятых как таковая, а наличие желания, технической и нормативной базы у площадок для работы с ними.

Мнение платформ

Компания Wildberries одной из первых, с октября 2019 года, предоставила возможность самозанятым гражданам реализовывать продукцию через онлайн-платформу. Сейчас на площадке около 40 тыс. самозанятых.

Регистрация в качестве самозанятых через онлайн-агрегаторы позволит сделать все процессы полностью "бесшовными". Например, сегодня в приложении для продавцов "WB партнеры" реализован практически весь функционал для предпринимателей: от управления поставками, ценообразованием до подачи отчетности в ФНС. После принятия соответствующего закона мы готовы запустить на наших ресурсах и сервис регистрации самозанятых", - рассказали в пресс-службе компании.

Упрощенное подключение к режиму НПД (налог на профессиональный доход) поможет предпринимателям легализоваться, не покидая платформу, на которой они привыкли работать, считает руководитель PR-службы онлайн-сервиса услуг YouDo.com Ольга Чернявская.

"Мы обмениваемся опытом с ФНС, участвуя в рабочих группах по развитию и улучшению режима. И делаем упор на развитии B2B-направления: компании могут находить самозанятых для сотрудничества, сокращая издержки и экономя внутренние ресурсы. А исполнители, подтверждая статус самозанятого на сервисе, могут сотрудничать с компаниями, где стоимость работ, как правило, выше. Также они могут воспользоваться дополнительными продуктами на YouDo: например, подключить страхование гражданской ответственности или оформить аналог больничного листа. Это снизит риски для обеих сторон и повысит доверие к самозанятому со стороны заказчиков", - подчеркнула Чернявская.

У платформы "СберУслуги" практически с самого начала работает оформление через внутренний сервис экосистемы "Свое дело", пояснила операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская. "Сервис "СберУслуги" появился в ноябре прошлого года. Количество самозанятых исполнителей, зарегистрированных в сервисе, постоянно растет во всех категориях. В сервисе уже реализован бесшовный путь оформления самозанятости через сервис "Свое дело" от СберБанка. Такая система регистрации понятна и удобна для пользователя", - отметила Александровская.

Впрочем, большинство самозанятых регистрируются еще до выхода на маркетплейс, так как для них это не единственный канал продаж, отметили в пресс-службе AliEхpress.

"Маркетплейс работает с самозанятыми меньше года, и за это время свои магазины на платформе открыли больше 4 тыс. граждан. Регистрация магазина для них бесплатна и проста - достаточно предоставить контактные и паспортные данные, а также указать ИНН. По нашей оценке, большинство самозанятых регистрируется в налоговой [службе] до выхода на маркетплейс, так как использует не один, а несколько каналов продаж. Но в будущем мы не исключаем внедрения дополнительных сервисов, не связанных напрямую с нашей основной деятельностью - предоставлением инфраструктуры и аудитории для торговли товарами", - рассказали в пресс-службе.

Что нужно отрасли

Процедура регистрации самозанятых и так максимально проста. Стоит сфокусироваться на других, более значимых мерах поддержки, считает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин

"Из всех российских маркетплейсов официально со статусом самозанятых уже работает Wildberries. Для остальных маркетплейсов необходим статус юридического лица или индивидуального предпринимателя. Не все самозанятые имеют право заниматься продажей товаров, там стоит определенный ряд ограничений, например, на маркетплейсах самозанятый может продавать только тот товар, который сам произвел, а перепродажей других товаров заниматься нельзя. Поэтому из-за этих ограничений количество самозянятых на маркетплейсах не сильно увеличится", - подчеркнул Порочкин.

Помимо вопроса статуса самозанятого или юридического лица, по словам омбудсмена, на других маркетплейсах существует еще ряд требований - наличие ЭДО (система электронного документооборота - прим. ТАСС), который официально может быть оформлен и установлен только на юридическое лицо или ИП. Поэтому в данном случае маркетплейсам будет нужно полностью переделывать схему работы с поставщиками

Любые движения в сторону самозанятости только в плюс, потому что они способствуют узнаваемости, отметила президент Ассоциации самозанятых Московской области, самозанятая Александра Закирова.

"Отрасль и так обеляется потихоньку, понимает преимущества этого налогового режима. Любые шаги навстречу отрасли хороши, так как привлекают к налоговому режиму внимание. Ему уже два года, а о нем до сих пор не все знают. Маркетплейсы лояльны и часто идут навстречу самозанятым. Еще более упрощать я не вижу смысла, но если это поможет популяризации этого налогового режима, то я только за", - рассказала Закирова.

Она подчеркнула, что самозанятые хотели бы обратить внимание властей на другие законодательные вопросы, которые нужно пооправить в части здравоохранения и ФСС, чтобы самозанятым разрешили самостоятельно делать взносы в пенсионный фонд. Это важно, чтобы они имели право на больничный или декретный отпуск, чтобы ФСС с нами сотрудничали по аналогии с пенсионным фондом. Также, считает Закирова, отрасли реально поможет, если самозанятым станут доступны кредиты с льготной ставкой.