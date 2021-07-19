Эксперты сообщили, что количество закрытых ИП за год в России выросло почти в два раза

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Количество закрытых индивидуальных предприятий (ИП) в первом полугодии 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в России выросло почти в два раза. Об этом сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС, которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитики, за шесть месяцев 2021 года в России закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года. "Смертность" российских ИП достигла восьмилетнего максимума: чаще бизнесы закрывались лишь в январе - июне 2013 года.

Количество закрытий индивидуальных предприятий за полугодие возросло год к году абсолютно во всех регионах. Наименьшую жизнеспособность показали предприниматели Чечни (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее), Дагестана ("смертность" выросла в 3,3 раза) и Чукотки (2,5 раза).

Вместе с тем нашлись регионы, в которых предпринимательская инициатива показала бурный рост. Наилучшую динамику регистрации новых ИП показали Карачаево-Черкесия (рост в 2,3 раза), Тыва и Калмыкия (рост в 2,1 раза), Северная Осетия (число открытий новых ИП выросло год к году на 82,9%).

На пике ликвидаций

По данным ФНС, на 1 июля 2021 года в России действовало 3,14 млн индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие покинули рынок 545,8 тыс. ИП, что в 1,8 раза больше (на 82,8%), чем за первую половину 2020 года. Предыдущий рекорд за аналогичный период был зафиксирован в 2013 году, тогда закрылось еще больше ИП - 594,2 тыс.

Закрытие индивидуальных предприятий в январе - июне 2021 года выросло во всех российских регионах. Наихудшая динамика была зафиксирована в Чечне (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее - 5,8 тыс.), Дагестане (рост в 3,3 раза; закрылось 13,1 тыс. ИП) и на Чукотке (рост в 2,5 раза; закрылось 170 ИП; в данном регионе число "ипэшников" минимально по России, поэтому резкая динамика закрытий объясняется эффектом низкой базы).

Также в десятку антирейтинга вошли, например, Приморский край (закрытие ИП там выросло в 2,4 раза, закрылось 9,2 тыс. ИП), Ингушетия (рост в 2,4 раза; закрылось 980 ИП), Москва (рост в 2,3 раза; закрылось 47,8 тыс. ИП) и Санкт-Петербург (рост в 2,3 раза; закрылось 27 тыс. ИП).

При этом на фоне волны закрытий ИП все российские регионы, кроме Чукотки, одновременно продемонстрировали бум открытия новых микробизнесов. Наилучшую динамику по открытиям новых предприятий показали Карачаево-Черкесия (рост в 2,3 раза), Тыва и Калмыкия (рост в 2,1 раза) и Северная Осетия (+82,9%).

Ковидный баланс

Количество закрытий ИП в стране превысило число открытий на 135,5 тыс., но семи регионам удалось показать чистый положительный прирост, в том числе Республика Алтай, где закрылось 619 ИП, открылось 923 ИП, разница составила 304 предприятия, Крым (закрылось 6851 ИП, открылось 7130 ИП, разница 279 ИП) и Тыва (закрылось 943 ИП, открылось 1058 ИП, разница 115 ИП).

В большинстве же регионов закрытия ИП превзошли открытия. Больше всех в абсолютном выражении потеряли столичные регионы: Москва (где закрылось 47,8 тыс. ИП, открылось 37,3 тыс. ИП, то есть чистое сокращение составило 10,5 тыс.), Санкт-Петербург (27 тыс. закрытых против 18,9 тыс. открытых ИП, сокращение на 8,1 тыс.) и Московская область (38,9 тыс. закрытых против 31,2 тыс. открытых ИП, сокращение на 7,7 тыс.).

Причины закрытий

Большая часть закрытых в первом полугодии 2021 года индивидуальных предприятий - 51,4%, или 281,8 тыс. - ликвидировались по собственной инициативе.

Вторая, не менее значительная часть - 47,1%, или 258,3 тыс. - была исключена из реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа. Такое право налоговики получили с 1 сентября 2020 года в рамках закона 129-ФЗ, если предприниматель за 15 месяцев не прислал отчетность, просрочил действие патента или остался должен бюджету.

Третья причина ликвидации ИП - физическая смерть владельца бизнеса. За первое полугодие 2021 года ушли из жизни 6,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, или 1,2% от общего числа ликвидированных микробизнесов, что на 25%, меньше прошлогоднего показателя. Именно в первом полугодии 2020 ковидного года "смертность" ИП достигла максимума за 10 лет - тогда умерли 8,9 тыс. владельцев бизнесов. Нынешний же показатель минимальный за последние шесть лет.

Другие причины ликвидации ИП составляют незначительные доли: по причине банкротства были закрыты 0,2%, или 842 бизнеса, 0,1%, или 310 закрытий ИП, приходится на покинувших Россию иностранцев, в принудительном порядке по решению суда было ликвидировано лишь восемь ИП.