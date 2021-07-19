Кабмин утвердил расширение границ ТОР "Большой камень" в Приморье

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство России приняло постановление о расширении границ территории опережающего развития "Большой Камень" в Приморском крае. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" будут расширены за счет включения новых земельных участков, - говорится в сообщении. - Это позволит создать условия для строительства металлургического завода в Приморском крае". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что на новых участках ТОР будет построен не только сам завод, но и сопутствующая инфраструктура - железная и автомобильные дороги, морской порт, тепловая электростанция, линии энергоснабжения, жилье и социальные объекты для сотрудников предприятия.

Завершить все работы планируется в 2025 году. "В результате этот проект поможет создать не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест и привлечет более 150 млрд рублей частных инвестиций", - добавили в кабмине.

Территория опережающего развития "Большой Камень" создана в 2016 году. По состоянию на начало июля 2021 года с ее резидентами было заключено 19 соглашений с планируемым объемом инвестиций более 250 млрд рублей, из которых уже вложено более 130 млрд. Количество созданных новых рабочих мест доходит до 11 тыс.

"Большой Камень", как и другие ТОР, призвана стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощенных административных процедур.