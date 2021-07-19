Исследование: половина россиян не может отличить в разговоре робота от человека

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Робота от человека в телефонной и онлайн-беседе не может отличить половина россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования международного разработчика технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net среди более 1 тыс. жителей российских городов-миллионников.

Несмотря на это, больше трети россиян (37,6%) негативно относится к взаимодействию с голосовыми помощниками. Это во многом связано с предубеждениями, которые касаются роботов. 59,6% опасаются, что робот не всегда сможет решить их проблему. Еще четверть (24,8%) опрошенных слишком любят общение с живыми людьми, чтобы заменять их роботами.

Однако большинство не против общения с голосовыми помощниками. 41,4% респондентов нейтрально воспринимает, когда им звонят роботы. 12% респондентов рады такому общению. С одной стороны, они не перегружают диалог количеством информации. С другой - собеседнику эмоционально легче завершить нерелевантный звонок.

Больше всего россиян в общении с роботами радует отсутствие лишней информации (66,1%), грамотная и вежливая речь (46,4%) и приятный голос (44,6).

Правила общения

49,5% респондентов уверены: собеседник должен иметь возможность переключиться на общение с оператором. 38% опрошенных предлагают голосовым помощникам с самого начала разговора уведомить, что взаимодействие происходит не с человеком. 33,9% хотят контролировать разговор - переспрашивать, задавать сложные вопросы и просить повторить формулировки. По мнению пятой части россиян (20,3%), если робот ничем не отличается от человека, можно не устанавливать отдельные правила коммуникации.

Однако при этом треть опрошенных (27,3%) негативно относится к тому, что роботов называют человеческими именами. По мнению респондентов, голосовой помощник сам должен предупреждать, что он робот.

Среди причин, по которым россиянам не нравится разговаривать с роботами, - отсутствие реакции (55,6%), недостаточно высокое качество ответа (39,7%) и синтетическая речь (37,3%).

"Как показало исследование, в России еще настороженно воспринимают общение с роботами. Это во многом обусловлено тем, что опыт взаимодействия с голосовыми помощниками, которые не способны корректно оказать поддержку, был слишком длительным. В период пандемии помощники шагнули далеко вперед, теперь их действительно сложно отличить от реального человека. Наша задача - показать, что цифровые агенты - новое поколение голосовых роботов, могут быть равноправными участниками разговора, с которыми собеседникам будет комфортно разговаривать и получать помощь и ответы на вопросы без неудобств и ожиданий на линии", - комментирует результаты исследования пресс-служба Neuro.net.