Аграрии в Забайкалье засеяли рапсом на 20% больше земель по сравнению с 2020 годом

ЧИТА, 19 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия в Забайкальском крае по итогам весенних полевых работ в 2021 году засеяли рапсом 28,5 тыс. га земли - на 20% больше по сравнению с 2020 годом, сообщила в понедельник пресс-служба Минсельхоза Забайкалья.

"Площадь зерновых составила 118 тыс. га и выросла на 104,6% к прошлогоднему показателю. Посевы основной продовольственной культуры - пшеницы - составили 54,6 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года. Рапс посеян на площади 28,5 тыс. га или 120% к уровню 2020 года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева.

Яровые культуры в 2021 году засеяли на площади 166 тыс. га, что составляет 102,7% к уровню 2020 года. Параллельно аграрии продолжают подготовку чистых паров (поле без посевов) под урожай 2022 года. Всего на сегодня поднято 34,2 тыс. га.

В 2021 году объем поддержки производства масличных культур в Забайкалье вырос в четыре раза и составил 62 млн рублей. Как пояснили в краевом Минсельхозе, продукты масложировой отрасли - рапс и зерновые культуры - являются основой сельскохозяйственного регионального экспорта. Сейчас на них приходится по 29% и 33% оборота соответственно.