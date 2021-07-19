В Москве начали принимать заявки бизнеса на участие в акселераторе "Экспортеры 2.0"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Экспортно ориентированные компании Москвы могут принять участие в пятом потоке акселератора "Экспортеры 2.0", в рамках которого бизнес сможет составить план по запуску международных продаж. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития, приглашает столичные компании принять участие в пятом потоке экспортного акселератора "Экспортеры 2.0". Мероприятие организовано совместно с Московской школой управления (МШУ) "Сколково", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, акселератор рассчитан на столичные экспортно ориентированные компании, которые благодаря программе "смогут сформировать план по запуску международных продаж, нарастить объем экспорта и расширить географию присутствия на глобальных рынках".

"Подать заявку на участие в пятом потоке, а также ознакомиться с требованиями программы можно на сайте Московского экспортного центра. Из всех претендентов экспертная комиссия отберет 30 компаний, для которых МЭЦ профинансирует 85% от стоимости участия в программе", - говорится в сообщении.

В программу входят четыре модуля, каждый из которых будет длиться неделю. Это "Глобальный рынок и конкурентоспособный продукт", "Дистрибуционная модель", "Модель монетизации" и "Дорожная карта экспорта". В рамках акселератора пройдут тренинги, предпринимательские мастерские, также планируется изучить успешные кейсы. Кроме того, специалисты с опытом международных продаж окажут организациям активную экспертную поддержку.

Программу "Экспортеры 2.0" запустили в 2019 году. За это время компании-выпускники заключили 57 внешнеторговых контрактов на общую сумму около 600 млн рублей.