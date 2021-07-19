Мишустин поручил запустить к августу продажу авиабилетов по специальному семейному тарифу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Авиабилеты по специальному тарифу - по фиксированной и сниженной цене - должны стать доступны российским семьям с детьми уже в августе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми", - сказал он, открывая мероприятие. Глава кабинета министров отметил, что решение позволит десяткам тысяч таких россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут "с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах", добавил он.

"Сейчас сезон отпусков. Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами", - подчеркнул Мишустин.

Как сообщил премьер, всего определены 46 межрегиональных маршрутов. Они напрямую соединяют практически все основные российские города - от Калининграда до Южно-Сахалинска, добавил он. В перечень попали в том числе локации, популярные у туристов: Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.

"Нужно выбрать одно из субсидируемых направлений и сделать единое бронирование для семей с детьми", - пояснил председатель российского правительства.

В бюджете текущего года на компенсации за такие билеты предусмотрено 1,35 млрд рублей. Как уточнили позже в пресс-службе кабмина, стоимость билета со скидкой будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тыс. пассажиров.