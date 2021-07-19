Почти 70% россиян заявили, что экономят на развлечениях, одежде и походах в кафе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Большинство россиян продолжают экономить, в том числе на развлечениях, покупке новой одежды, походах в кафе, отпуске и других мероприятиях. Такие данные были получены в ходе исследования компании NielsenIQ.

"7 из 10 потребителей (71%) продолжают экономить тем или иным способом: ограничивают себя в развлечениях вне дома (68%), покупке новой одежды (67%), походах в кафе и рестораны (61%), ежегодном отпуске (54%), покупке еды "на вынос" и доставке готовой еды (46%), покупке электроники (41%)", - отмечается в сообщении.

Как выяснилось в ходе исследования, половина россиян (49%) оценивает свое материальное положение в ближайшие 12 месяцев как "отличное" и "хорошее". Однако при этом среди пяти основных причин для беспокойства четыре связаны с растущим уровнем цен и личными финансами. Если главным поводом для переживаний остается здоровье (для 36% это главная или вторая по значимости проблема), то следом в списке идет рост цен на товары повседневного спроса (FMCG) - 33%, уровень цен на товары и услуги в целом - 20%, рост цен на коммунальные услуги - 18%. Замыкает пятерку личное благосостояние семьи - 18%.

"Неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, привела к интересной с точки зрения потребительских оценок ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но, даже несмотря на такой высокий уровень оптимизма, продолжают сокращать расходы, что свидетельствует об осторожности в отношении предстоящих трат. Эта тенденция улучшилась во II квартале 2021 по сравнению с предыдущим, однако есть основания полагать, что она сохранится: даже при улучшении материального положения потребители планируют по инерции сокращать расходы", - прокомментировала директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия Марина Волкова, слова которой приводятся в сообщении.

Эксперты отметили, что при улучшении экономической ситуации продолжат сокращать бюджет на развлечения вне дома 34% опрошенных, расходы на питание вне дома - 29%, покупку новой одежды - 27%, экономить на потреблении газа и электроэнергии - 26%, покупке еды "на вынос" и доставке готовой еды - 26%. В ходе опроса четыре из 10 (44%) потребителей в России заявили, что после совершения основных расходов планируют направить бюджет на обустройство дома, ремонт и отпуск - эти статьи оказались самыми популярными в списке дополнительных расходов. При этом половина участников исследования (49%) еще не запланировали детали отпуска окончательно. А в группе тех, кто уже отдохнул или определился предстоящими с датами и локацией, большинство выбрали путешествия по России.

Исследование потребительского оптимизма в России проводилось NielsenIQ в июне 2021 года среди 1 тыс. онлайн-респондентов. Результаты исследования репрезентативны для основного платежеспособного населения городской России (города с населением более 1 млн человек), а также содержат детальные данные в разрезе различных демографических групп потребителей. Предыдущая волна опроса состоялась в марте 2021 года.